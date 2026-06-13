Италианският лицей изпрати абитуриентите си
Абитуриенти в Италианския лицей празнуваха успешното си дипломиране. Сред тях бяха синът на Искра Фидосова и дъщерята на Илиана Беновска. Нели Рангел...
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Абитуриенти в Италианския лицей празнуваха успешното си дипломиране. Сред тях бяха синът на Искра Фидосова и дъщерята на Илиана Беновска. Нели Рангел...