Байерн привлича ненужния Рамзи
Арсенал и Челси също с интерес към уелсеца
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Арсенал и Челси също с интерес към уелсеца
Лондон. Аарън Рамзи попадна в групата на Арсенал за двубоя срещу Евертън в неделя. Това се случва за първи път от Боксинг дей (26 декември), когато по...
Лондон. Полузащитникът на Арсенал Аарън Рамзи ще бъде аут от терените за 4 до 6 седмици. Новината беше потвърдена от мениджъра на „топчиите" Арсен Вен...