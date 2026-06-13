С Вердиева класика отбелязва 90-годишния юбилей Старозагорската опера
Една от най-обичаните творби на големия Джузепе Верди – „Трубадур", посвещава на 90-годишния си юбилей Старозагорската опера - най-старата ни извънсто...
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Една от най-обичаните творби на големия Джузепе Верди – „Трубадур", посвещава на 90-годишния си юбилей Старозагорската опера - най-старата ни извънсто...