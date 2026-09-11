8000 искат да станат космически туристи
"Върджин галактик" приема заявки при цена на билета от 250 000 долара
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"Върджин галактик" приема заявки при цена на билета от 250 000 долара
Легенди, играчи и над 8000 фенове на "Ол Блекс" изпратиха с почести и хака легендата Джона Лому. Звездата почина неочаквано преди две седмици на 40-го...
София. На днешната дата точно преди 2 гоини проплака първото бебе, родено в реновираната родилна зала на Университетската АГ болница „Майчин дом". От...