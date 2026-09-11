Жертвите от наводненията в Германия и Белгия вече са 70
Най-малко 200 хиляди домакинства са без ток
Следете всички новини, анализи и коментари за 70. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-малко 200 хиляди домакинства са без ток
Прочутият актьор дундурка бебе от испанска красавица
Олигарси и музиканти харчат яко за концерта в Кремъл за 70 на примадоната
София. Лидл България откри своя 70-и магазин в България. Първият новооткрит обект за 2014 г. на веригата се намира в София на бул. "Ген. Скобелев" 62...