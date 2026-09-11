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Lidl откри своя 70-и обект

Lidl откри своя 70-и обект

София. Лидл България откри своя 70-и магазин в България. Първият новооткрит обект за 2014 г. на веригата се намира в София на бул. "Ген. Скобелев" 62...

20 януари | 17:55
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