7-милионният пътник кацна на Летище София
Късметлийката беше Вики Алмок, която всяка година идва два пъти до България
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Късметлийката беше Вики Алмок, която всяка година идва два пъти до България
До 5 години 7 милиона души в световен мащаб ще загубят работата си заради новите технологии. 60% от професиите, които ще бъдат най-търсени през следва...
Годежният пръстен, който Марая Кери носи на ръката си, е с естествен диамант от Гибралтар, който струва 3,7 милиона долара и е 35-каратов върху платин...
София. 7 млн. евро ще бъдат отпуснати за инвестиции в лозя, събиране на реколта от грозде на зелено и изкореняване на стари насаждения. Това е предвид...