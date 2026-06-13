50-те личности, формирали облика на десетилетието
В класацията на британският вестник "Файненшъл таймс" влизат 19 политици, 22-ма бизнесмени и девет представители на културата, науката, шоу-бизнеса и...
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В класацията на британският вестник "Файненшъл таймс" влизат 19 политици, 22-ма бизнесмени и девет представители на културата, науката, шоу-бизнеса и...