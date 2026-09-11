50 Cent със звезда в Алеята на славата
Рапърът бе придружен от близкия си приятел и колега Еминем
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Рапърът бе придружен от близкия си приятел и колега Еминем
Култовият рапър ще продуцира бъдеща анимация
Рапърът 50 Cent реши нагледно да отговори на загрижените за благосъстоянието му, след като обяви фалит. Той изписа с долари думата "Broken", после пус...
Личен банкрут обяви рапърът 50 Cent. Легендата подаде заявление за обявяване в производство по несъстоятелност в съда в Хартфорд, Кънектикът. Той дълж...