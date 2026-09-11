25 хиляди българи искат медали за граничарите от Средец
Над 25 хиляди българи се подписаха в петицията за награждаване с държавно отличие на тримата граничари от Средец и на загиналия граничар от село Ореше...
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Над 25 хиляди българи се подписаха в петицията за награждаване с държавно отличие на тримата граничари от Средец и на загиналия граничар от село Ореше...
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