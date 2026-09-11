Нова забрана в парламента. Свързана е с бездимните цигари
Предстоят и други рестрикции
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Предстоят и други рестрикции
Спиращ дъха първи сет
Шофьорът загубил контрол над автомобила и колата се ударила в дърво
16-18 годишните ще имат право да работят. Това ще стане с промяна в закона от август догодина. Това съобщи министърът на образованието и науката проф....