Всичко за 125 Години

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125 години опера в България

125 години опера в България

На първи ноември, Деня на народните будители, Националната опера представя "Борислав" от Маестро Георги Атанасов - в чест на 125 години от началото на...

30 октомври | 7:15
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