Нинова убедена, че ще има общ ляв кандидат-президент
Лидерът на БСП Корнелия Нинова е убедена, че с АБВ ще излъчат обща кандидатура за президент. Това тя коментира пред журналисти преди началото на Нацио...
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Лидерът на БСП Корнелия Нинова е убедена, че с АБВ ще излъчат обща кандидатура за президент. Това тя коментира пред журналисти преди началото на Нацио...
Онлайн кампания за 125 годишнината на партията надъхва социалистите за Бузлуджа Президентът на ПЕС Сергей Станишев и лидерът на БСП Корнелия Нинова с...
На първи ноември, Деня на народните будители, Националната опера представя "Борислав" от Маестро Георги Атанасов - в чест на 125 години от началото на...