Училището да не отчуждава децата ни от миналото
Пак ще започне преливане на милиони от пусто в празно Вихрим се между патриотарство и родоотстъпничество, казва Цеца Петрова Цеца Петрова е преподав...
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Пак ще започне преливане на милиони от пусто в празно Вихрим се между патриотарство и родоотстъпничество, казва Цеца Петрова Цеца Петрова е преподав...
Красивата учителка Силвия Зубева изпрати своите първолаци днес в Националния исторически музей. Там учениците от 119 СОУ в София получиха своите свид...