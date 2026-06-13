Над 100 гайди в Морската градина във Варна за 3 март
За трета поредна година над 100 гайди ще огласят Детския кът в Морската градина във Варна на 3 март. Това съобщиха организаторите на събитието. Точно...
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За трета поредна година над 100 гайди ще огласят Детския кът в Морската градина във Варна на 3 март. Това съобщиха организаторите на събитието. Точно...
Рапърът 100 Кила възпя Чудесата на България в новата си песен. "100 гайди", която бе пусната в интернет вчера, е със свежа народна музика - микс между...