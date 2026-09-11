Само за месеци. Огромна промяна в банките
Ако българите имат свободни левове, по-добре да ги внесат сега в трезорите
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Ако българите имат свободни левове, по-добре да ги внесат сега в трезорите
Увеличил се е с близо 1 милиард лева
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Соцлидерката се възмущава, че Никола Стоянов не идва на парламентарен контрол
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Това е седмият филм от поредицата с подобно постижение
Бизнесът натрупа близо 1 млрд. лв. в банките само за три месеца. Общата сума на влоговете на фирмите в края на юни е 15,85 млрд. лв., а в края на септ...