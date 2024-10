Посред бял ден застреляха австрийски кмет

Кметът на северен австрийски град е бил застрелян сутринта на 28 октомври. Заподозреният за извършител се издирва, съобщи местната полиция, цитирана от „Си Ен Ен“.



Франц Хофер, кмет на Кирхберг об дер Донау, е бил убит в Алтенфелден, в близост до границата с Германия и Чехия.

Втори мъж също е бил застрелян по-късно, обяви говорител на полицията в Горна Австрия Улрике Хенделбауер.

Заподозреният е напуснал мястото и широкомащабна полицейска операция с хеликоптери и специални части е в ход.



„За жалост, предполагаме, че извършителят, който търсим може да носи оръжието“, каза Хенделбауер.

