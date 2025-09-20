Полша вдигна самолетите! Какво се случва

Действията на Полша и НАТО са били насочени към обезопасяване на въздушното пространство

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша. Причината са ударите на Русия по Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака, предаде "Ройтерс".

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи първоначално полското оперативно командване в публикация в X.

Към 06:40 ч. (и българско време) в почти цяла Украйна беше обявена въздушна тревога след предупреждения на украинските военновъздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Малко след 8 ч. българско време полските и съюзническите сили сложиха край на операцията, след като руските въздушни удари в Украйна са спрели, обявиха впоследствие от полското оперативно командване.

В изявлението се отбелязва, че действията на Полша и НАТО са били превантивни и насочени към обезопасяване на въздушното пространство в райони, съседни на застрашената зона.

