НАТО призова Русия за ход

НАТО обяви пълна подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Грузия и призова Русия да изтегли войските си от територията на Южна Осетия и Абхазия. Съответното написа говорителят на НАТО - Алианса Фарах Дахлала в социалната мрежа Х.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.