Иран с нов ултиматум за Ормузкия проток

Иранските въоръжени сили заплашиха, че ще затворят напълно стратегическия Ормузки проток, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахите си да нанесе удари по ирански електроцентрали.

„Ако заплахите на Съединените щати относно електроцентралите на Иран бъдат реализирани, Ормузкият проток ще бъде напълно затворен и няма да бъде отворен отново, докато разрушените ни електроцентрали не бъдат възстановени“, се казва в изявление на оперативното командване „Хатам ал-Анбия“, излъчено по държавната телевизия, цитирано от БГНЕС.

Иран вече на практика е ограничил движението през този ключов морски маршрут, но малък брой кораби продължават да преминават - около 5% от обема преди войната, според анализаторската компания „Кплер“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com