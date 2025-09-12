Ето кой е предал убиеца на Чарли Кърк ОБНОВЕНА

Извънредно съобщение за тежкия инцидент в САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, предаде Асошиейтед прес.

"С висока степен на сигурност, заловихме го", каза Тръмп в интервю на живо по телевизия "Фокс нюз", съобщи БТА.

Тръмп добави, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Пресконференцията за най-новата информация по разследването на убийството на Чарли Кърк бе отложена с 30 минути до 9:30 ч. източноамериканско време (16:30 ч. българско време), съобщиха от канцеларията на губернатора на щата Юта, цитирани от американската телевизия Си Ен Ен.

Отлагането идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс Нюз", че заподозрян за убийството е задържан след информация от "някой, който е бил много близо до него".

Си Ен Ен съобщи, че задържаният мъж е признал пред баща си, че той е стрелецът.

22-годишният студент Тайлър Робинсън от Вашингтон, щата Юта, е идентифициран като стрелецът, убил консервативния активист Чарли Кърк.

Според информация на CNN, именно бащата на младежа е човекът, който е помогнал на властите да заловят сина му.

„Когато видях видеото с потенциалния убиец и го познах, попитах го: Това ти ли си?. И той ми отвърна: Да, аз го застрелях“, разказва бащата пред разследващите.

Федералното бюро за разследване потвърди, че е получило над 7 000 сигнала и обаждания след публикуването на видеозаписа с извършителя. Сред тях именно това на бащата на Робинсън се оказва решаващо.

