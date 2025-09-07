Ето какво причини ужаса в Португалия

Португалските власти, разследващи смъртоносната катастрофа на фуникуляра в Лисабон в сряда, съобщават, че кабел по трасето на железопътната линия се е скъсал, но останалата част от механизма е работила нормално, предава ВВС.

„След оглед на останките на мястото, веднага беше установено, че кабелът, свързващ двата вагона, се е скъсал“, се казва в предварителния доклад, пише "Вести".

Вагоните на емблематичната 140-годишна фуникулярна линия Glória в Лисабон са проектирани да се движат нагоре и надолу по стръмни склонове.

Шестнадесет души загинаха, а около 20 бяха ранени, когато единият от вагоните дерайлира в сряда вечерта.

По данни на полицията сред загиналите има петима португалци, трима британци, двама южнокорейци, двама канадци, един американец, един украинец, един швейцарец и един френски гражданин.

Премиерът на Португалия Луис Монтенегро определи трагедията като „една от най-големите в близкото ни минало“.

