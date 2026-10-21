Ел Ниньо преобръща планетата! 5 тревожни знака, че най-лошото може би предстои

Докато едни части на света се задъхват от горещини и дим, други се подготвят за разрушителни бури и наводнения. В Тихия океан ураганите се множат, а от другата страна на Америка Атлантическият океан остава необичайно спокоен. В Индия земеделците чакат дъжд, който не идва навреме.

Зад тези на пръв поглед несвързани явления стои един от най-мощните естествени климатични механизми на Земята-Ел Ниньо, предупреждава BBC.

През последните няколко месеца той непрекъснато се усилва и вече оказва значително влияние върху времето по цялата планета.

Държави като Индонезия, Индия и Съединените щати преживяват суши, наводнения и горещи вълни, които съответстват на прогнозите на учените за засилване на екстремните метеорологични явления под въздействието на Ел Ниньо.

Световната метеорологична организация предупреждава, че явлението, което се очертава като рекордно силно, ще продължи да набира мощ и ще се запази поне до началото на 2027 година.

Ето пет начина, по които последствията от него вече се усещат в различни части на света.

1. Индонезия преживява най-тежкия сезон на горски пожари от 2015 година

Индонезия обикновено става по-суха и по-гореща през годините, когато се проявява Ел Ниньо. Тази година обаче страната е изправена пред най-тежкия сезон на горски и растителни пожари от 2015 г. насам.

От началото на януари огънят е унищожил най-малко 895 657 хектара земя.

Това е площ, която е почти шест пъти по-голяма от територията на Голям Лондон.

За сравнение, през миналата година, когато Ел Ниньо не е оказвал подобно влияние, изгорелите площи са били повече от два пъти по-малки.

Последствията далеч не се ограничават до унищожените гори и земеделски земи.

Заради пожарите в различни части на Индонезия училища затварят врати, а болниците приемат все повече пациенти с дихателни проблеми.

Милиони жители на островите Суматра и Калимантан са изложени на токсичния смог, който се образува от горящата растителност.

Около 175 000 души са пострадали от респираторни заболявания, свързани със замърсения въздух.

Сред тях има хора с кашлица и бронхит, но и пациенти с много по-тежки състояния, включително пневмония.

Особено тревожен е броят на засегнатите малки деца.

Повече от 40 000 случая са регистрирани при деца в най-ранна възраст.

За тях замърсеният въздух представлява особено сериозна опасност, тъй като дихателната им система все още се развива.

Пожарите показват колко бързо продължителната суша може да превърне огромни територии в леснозапалим материал, а последиците да обхванат не само природата, но и здравето на милиони хора.

2. Тихият океан се превърна във фабрика за урагани

На другия край на света Ел Ниньо проявява силата си по съвсем различен начин.

В източната част на Тихия океан сезонът на ураганите е изключително активен.

Досега са регистрирани 22 бури, получили собствени имена, и 12 урагана, от които цели 10 са достигнали голяма интензивност.

Тези стойности вече надхвърлят обичайния брой бури за цял средностатистически сезон, при положение че до края му остават още два месеца.

Причината се крие в промените, които Ел Ниньо предизвиква над океана.

По-високата температура на морската вода осигурява повече енергия за образуването и развитието на тропическите циклони.

В същото време по-слабите ветрове във високите атмосферни слоеве създават условия бурите да запазват организацията си и да се усилват.

Един от най-ярките примери е ураганът Поло.

Той претърпява изключително бързо усилване, подпомогнато от необичайно топлите води, като скоростта на вятъра достига около 285 километра в час.

Поло не е единственият.

По същото време в Тихия океан бушуват още два урагана – Одалис и Ноло.

Три мощни урагана едновременно в един и същи океански басейн са рядко явление. Още по-необичайното е, че тази година подобна ситуация се е повторила два пъти в рамките на един месец.

По-рано през септември изключително високите температури на океанската вода подпомагат едновременното развитие на три други урагана в централната и източната част на Тихия океан – Лоуъл, Карина и Мари.

Преди тази година последният подобен случай с три едновременни тихоокеански урагана е бил през 2015 г.

Това не означава, че всяка буря е предизвикана единствено от Ел Ниньо. Но климатичното явление създава условия, при които ураганите могат по-лесно да натрупват енергия и да достигат разрушителна сила.

3. Атлантическият океан е необичайно спокоен

Докато ураганите в Тихия океан се надпреварват по брой и сила, в Атлантическия океан ситуацията изглежда почти противоположна.

Сезонът остава необичайно тих. И тук една от причините се свързва с Ел Ниньо.

Климатичният феномен има склонност да засилва вертикалния срез на вятъра над Северния Атлантически океан – разликата в скоростта и посоката на ветровете на различна височина.

Тези условия могат да нарушат структурата на развиващите се бури и да затруднят превръщането им в урагани. Досега през сезона е регистриран само един ураган – Исаяс.

Той достига сушата във Флорида, в района на северозападната част на щата, известен като Флоридския панхендъл, а след това преминава през Алабама. Исаяс се оказва и най-късно формиралият се първи ураган за сезона в историята на сателитните наблюдения, започнали през 60-те години на миналия век.

Досегашният рекорд е бил 11 септември и е регистриран през 2002 и 2013 г. При средностатистически сезон до този момент обикновено вече биха се образували около 10 бури с имена, пет урагана и два големи урагана.

През тази година обаче са отчетени само осем тропически бури – Артър, Берта, Кристобал, Доли, Едуар, Фей, Гонсало и Хана.

Този рязък контраст между двата океана е една от най-интересните особености на Ел Ниньо.

Едни и същи промени в глобалната атмосферна циркулация могат да улесняват възникването на силни бури в един регион и да потискат развитието им в друг.

4. Индия остава без достатъчно мусонни дъждове

За стотици милиони хора в Индия мусонът не е просто сезон.

От него зависят земеделската реколта, водните запаси и поминъкът на огромна част от населението.

Тази година обаче жизненоважните мусонни валежи са били с 13% под средните стойности.

Индийската метеорологична служба все още определя подобно отклонение като попадащо в границите на нормалното.

Но общата статистика не показва колко неравномерно са разпределени валежите в различните части на страната. В Централна Индия количеството дъжд е приблизително колкото обикновено.

В източните и североизточните райони обаче валежите са с около 26% под нормата, което води до изключително тежки условия на засушаване. В южните индийски щати недостигът достига 24%.

Има и още един проблем.

Дори там, където общото количество валежи е сравнително близко до нормалното, дъждът не пада равномерно през мусонния сезон. Вместо това продължителни сухи периоди се редуват с екстремно интензивни валежи.

Това е особено неблагоприятно за селското стопанство. Земеделските култури могат да страдат от липса на влага седмици наред, а след това силните порои да причинят наводнения, ерозия и допълнителни щети.

В резултат производителите са изправени пред по-голяма несигурност, а добивите стават по-уязвими.

Учените подчертават, че индийският мусон се влияе от няколко различни климатични механизма.

Затова Ел Ниньо вероятно не е единственият фактор за необичайния сезон.

Но съчетанието от високи температури, недостиг на дъжд и екстремни валежи поставя допълнителен натиск върху земеделието.

5. Мощни тайфуни връхлитат Китай и Япония

В западната част на Тихия океан опасността идва от тайфуните.

През последните седмици източните райони на Китай и Япония са засегнати от силни бури, включително Майсак и Дуджуан. Те предизвикват мащабни наводнения и свлачища.

Според Японската метеорологична агенция през август в западната част на Тихия океан са се образували 10 тропически циклона – най-големият брой за този месец от 1966 г. насам.

И тук Ел Ниньо променя обичайното поведение на бурите. Затоплянето на тихоокеанските води влияе върху въздушните течения и измества районите, където се формират циклоните.

Те имат склонност да възникват по-далеч на изток, на по-голямо разстояние от Япония и източното крайбрежие на Китай. На пръв поглед това би могло да изглежда като добра новина.

Но има и обратна страна. Когато бурята се образува по-далеч от сушата, тя разполага с повече време и пространство да преминава над топлите океански води.

Така може да натрупа допълнителна енергия и да се превърне в много по-мощен тайфун, преди да достигне крайбрежието. Учените очакват през оставащата част от сезона да се образуват още тайфуни, които биха могли да окажат допълнително въздействие върху Япония и източните райони на Китай.

Какво всъщност представлява Ел Ниньо?

Ел Ниньо е естествено климатично явление, при което повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан стават необичайно топли.

Това затопляне променя атмосферната циркулация и разпределението на валежите по света.

Последиците могат да бъдат различни – от суша и горещини в едни региони до наводнения и силни бури в други. Явлението възниква през няколко години, но отделните му проявления се различават по сила и продължителност.

Настоящият Ел Ниньо се очертава като един от най-мощните в историята на съвременните наблюдения.

Световната метеорологична организация прогнозира, че той ще продължи да се усилва към края на 2026 г., а влиянието му върху глобалното време може да се запази и през следващата година.