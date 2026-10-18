Дрон удари Литва, НАТО вдигна изтребителите, Украйна се извини

Дрон, който вероятно е навлязъл във въздушното пространство на Литва от съседна Полша, се е разбил в северната част на балтийската държава. Това заяви министърът на отбраната Робертас Каунас, цитиран от ДПА.

Отломки от дрона са повредили движещ се цивилен автомобил. Няма пострадали хора, уточни Вилмантас Виткаускас, ръководител на Националния център за управление на кризи.

"Руската агресивна война срещу Украйна се пренася и върху източния фланг на НАТО и ЕС", написа по-рано президентът Гитанас Науседа в социалната мрежа Х. Той добави, че предполагаем дрон е избухнал над северната част на страната и е представлявал опасност за цивилното население.

Властите предупредиха жителите на няколко северни района на страната за възможна въздушна заплаха. Предупреждения получиха и хората в някои граничещи с Литва райони на Латвия.

Изтребители на НАТО бяха вдигнати във въздуха, за да установят самоличността на обекта. Поради метеорологичните условия обаче не е било възможно той да бъде забелязан визуално, заяви Каунас. Министърът съобщи също, че е предложил на Полша съвместно разследване на инцидента.

Представител на НАТО потвърди, че в отговор на появата на дрон във въздушното пространство на Литва са били изпратени два италиански изтребителя "Юрофайтър". Самолетите са действали под командването на НАТО. В момента се води разследване, а Алиансът поддържа тесен контакт с литовските власти, добави говорителят.

По думите на Виткаускас вече са открити някои отломки и части от обекта. Все още обаче не е ясно дали дронът е бил снабден с експлозиви.

В контекста на войната в Украйна вече са регистрирани няколко инцидента с дронове в Литва и другите две балтийски държави - Естония и Латвия.

Неведнъж украински дронове, отклонили се от курса си, са навлизали във въздушното пространство на балтийските страни и са се разбивали. Киев е възнамерявал да ги използва за атаки срещу цели в Северозападна Русия.

В миналото във въздушното пространство на Литва са навлизали и дронове руско производство, идващи от Беларус.

Външното министерство на Украйна заяви, че съжалява за възможното отклоняване на украински дронове към въздушното пространство на Литва, съобщава "Ройтерс".

Според ведомството това може да е било причинено от руски средства за радиоелектронна борба.

"Съжаляваме за инцидента, станал тази сутрин във въздушното пространство на Литва, който може да е резултат от руска радиоелектронна борба, отклонила дронове по време на операция срещу законни военни цели в Русия", написа говорителят на министерството Георгий Тихий в социалната мрежа Х.

"Извиняваме се за евентуалните смущения, рискове и безпокойство, които това може да е причинило. Готови сме да споделим цялата необходима информация с литовските си партньори, за да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента", увери той.ь