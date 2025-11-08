Адско торнадо! Летят коли, има жертви и ранени /ВИДЕО и СНИМКИ/

Най-малко петима души са загинали и 130 са ранени в Бразилия, след като торнадо опустоши част от Рио Бонито до Игуасу в щата Парана, съобщават местните власти.

„Департаментът за гражданска защита на Парана със съжаление съобщава, че вече са потвърдени пет смъртни случая в резултат на торнадото“, се казва в официално изявление, цитирани от Метео Балканс.

Мощното торнадо удари града в петък вечерта, 7 ноември, местно време, отприщвайки ветрове, които откъснаха покриви на къщи, изкорениха дървета и електрически стълбове и срутиха зидани сгради, оставяйки улиците осеяни с отломки.

Според Системата за мониторинг и технологии на околната среда в Парана ветровете в Рио Бонито до Игуасу — град с 14 000 жители — са достигнали скорост между 180 и 250 км/ч. Губернаторът на Парана Ратиньо Жуниор е заявил в платформата X, че „силите за сигурност са в готовност, мобилизират се и наблюдават градовете, засегнати от силните бури“.

Метеорологичните власти са издали предупреждение за опасна буря за цяла Парана, както и за южните щати Санта Катарина и Рио Гранде до Сул.

