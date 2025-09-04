Огромна драма с истински колос в тениса!

Легендарният бивш тенисист Бьорн Борг има рак на простата.

Това разкрива автобиографичната му книга "Heartbeats", която ще излезе официално на 18 септември.

Информацията става известна първо в Италия, където книгата се рекламира от дни.

Бьорн Борг е един от най-легендарните тенисисти в историята на спорта. Шведът има 11 титли от Големия Шлем и общо 66 титли в кариерата си.

Той е ставал шампион на Ролан Гарос 6 пъти и 5 пъти е печелил Уимбълдън.

Автобиографичната книга на Борг ще бъде издадена в Швеция, САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Испания, Латинска Америка, Холандия и Италия.

