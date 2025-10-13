Наш футболен бос стресна сериозно БФС!

Футболен бос у нас предизвика още един повод за размисъл относно националния ни отбор.

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов взе отношение относно правилото за четирима български играчи в стартовите 11, което беше въведено от този сезон.

"Понеже само слушам за правилото четири български играча в стартовите 11... в Турция, която ни победи с 6:1 , правилото е, че: може да си играеш и с 11 чужденеца, няма никакви проблеми", написа Найденов в социалните мрежи.

