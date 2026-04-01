Ето я пълната програма на Мондиал 2026

Публикуваха програмата по дати и часове за мачовете от Световното първенство по футбол през юни и юли.

С класирането на последните участници на Мондиал 2026 – Босна и Херцеговина, Турция, Чехия, Швеция, ДР Конго и Ирак стана ясна и пълната програма на мачовете от груповата фаза.

Световното първенство, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада в периода 11 юни – 19 юли, ще бъде първото в историята с 48 отбора. Те са разпределени в 12 групи. Първите два тима от всяка група и осемте най-добри трети отбора ще продължат към новата фаза на елиминациите — 1/16-финали

Ще се изиграят общо 104 мача. Историческият мач №1000 в историята на световните първенства ще бъде между Тунис и Япония и ще започне в 05:00 часа българско време на 21 юни.

Турнирът ще се проведе в 16 града, като 11 от тях са в САЩ:

САЩ: Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Канзас в щата Мисури, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк/Ню Джърси, Филаделфия, Сан Франциско и Сиатъл

Мексико: Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей

Канада: Торонто и Ванкувър

ПРОГРАМАТА ЗА ВСИЧКИ СРЕЩИ ОТ ГРУПОВАТА ФАЗА ДО ФИНАЛА

11 юни, четвъртък

22:00 часа (Група A) Мексико – Южна Африка в Мексико Сити

12 юни, петък

05:00 часа (Група A) Южна Корея – Чехия в Гуадалахара

22:00 часа (Група B) Канада – Босна и Херцеговина в Торонто

13 юни, събота

04:00 часа (Група D) САЩ – Парагвай в Лос Анджелис

22:00 часа (Група B) Катар – Швейцария в Сан Франциско

14 юни, неделя

01:00 часа (Група C) Бразилия – Мароко в Ню Йорк/Ню Джърси

04:00 часа (Група C) Хаити – Шотландия в Бостън

07:00 часа (Група D) Австралия – Турция във Ванкувър

20:00 часа (Група E) Германия – Кюрасао в Хюстън

23:00 часа (Група F) Нидерландия – Япония в Далас

15 юни, понеделник

02:00 часа (Група E) Кот Д`Ивоар – Еквадор във Филаделфия

05:00 часа (Група F) Швеция – Тунис в Монтерей

19:00 часа (Група H) Испания – Кабо Верде в Атланта

22:00 часа (Група G) Белгия – Египет в Сиатъл

16 юни, вторник

01:00 часа (Група H) Саудитска Арабия – Уругвай в Маями

04:00 часа (Група G) Иран – Нова Зеландия в Лос Анджелис

22:00 часа (Група I) Франция – Сенегал в Ню Йорк/Ню Джърси

17 юни, сряда

01:00 часа (Група I) Ирак – Норвегия в Бостън

04:00 часа (Група J) Аржентина – Алжир в Канзас

07:00 часа (Група J) Австрия – Йордания в Сан Франциско

20:00 часа (Група K) Португалия – ДР Конго в Хюстън

23:00 часа (Група L) Англия – Хърватия в Далас

18 юни, четвъртък

02:00 часа (Група L) Гана – Панама в Торонто

05:00 часа (Група K) Узбекистан – Колумбия в Мексико Сити

19:00 часа (Група A) Чехия – Южна Африка в Атланта

22:00 часа (Група B) Швейцария – Босна и Херцеговина в Лос Анджелис



19 юни, петък

01:00 часа (Група B) Канада – Катар във Ванкувър

04:00 часа (Група A) Мексико – Южна Корея в Гуадалахара

22:00 часа (Група D) САЩ – Австралия в Сиатъл

20 юни, събота

01:00 часа (Група C) Шотландия – Мароко в Бостън

04:00 часа (Група C) Бразилия – Хаити във Филаделфия

07:00 часа (Група D) Турция – Парагвай в Сан Франциско

20:00 часа (Група F) Нидерландия – Швеция в Хюстън

23:00 часа (Група E) Германия – Кот Д`Ивоар в Торонто

21 юни, неделя

03:00 часа (Група E) Еквадор – Кюрасао в Канзас

07:00 часа (Група F) Тунис – Япония в Монтерей

19:00 часа (Група H) Испания – Саудитска Арабия в Атланта

22:00 часа (Група G) Белгия – Иран в Лос Анджелис



22 юни, понеделник

01:00 часа (Група H) Уругвай – Кабо Верде в Маями

04:00 часа (Група G) Нова Зеландия – Египет във Ванкувър

20:00 часа (Група J) Аржентина – Австрия в Далас



23 юни, вторник

00:00 часа (Група I) Франция – Ирак във Филаделфия

03:00 часа (Група I) Норвегия – Сенегал в Ню Йорк/Ню Джърси

06:00 часа (Група J) Йордания – Алжир в Сан Франциско

20:00 часа (Група K) Португалия – Узбекистан в Хюстън

23:00 часа (Група L) Англия – Гана в Бостън



24 юни, сряда

02:00 часа (Група L) Панама – Хърватия в Торонто

05:00 часа (Група K) Колумбия – ДР Конго в Гуадалахара

22:00 часа (Група B) Швейцария – Канада във Ванкувър

22:00 часа (Група B) Босна и Херцеговина – Катар в Сиатъл



25 юни, четвъртък

01:00 часа (Група C) Шотландия – Бразилия в Маями

01:00 часа (Група C) Мароко – Хаити в Атланта

04:00 часа (Група A) Чехия – Мексико в Мексико Сити

04:00 часа (Група A) Южна Африка – Южна Корея в Монтерей

23:00 часа (Група E) Кюрасао – Кот Д`Ивоар във Филаделфия

23:00 часа (Група E) Еквадор – Германия в Ню Йорк



26 юни, петък

02:00 часа (Група F) Япония – Швеция в Далас

02:00 часа (Група F) Тунис – Нидерландия в Канзас

05:00 часа (Група D) Турция – САЩ в Лос Анджелис

05:00 часа (Група D) Парагвай – Австралия в Сан Франциско

22:00 часа (Група I) Норвегия – Франция в Бостън

22:00 часа (Група I) Сенегал – Ирак в Торонто



27 юни, събота

03:00 часа (Група H) Кабо Верде – Саудитска Арабия в Хюстън

03:00 часа (Група H) Уругвай – Испания в Гуадалахара

06:00 часа (Група G) Египет – Иран в Сиатъл

06:00 часа (Група G) Нова Зеландия – Белгия във Ванкувър



28 юни, неделя

00:00 часа (Група L) Панама – Англия в Ню Йорк/Ню Джърси

00:00 часа (Група L) Хърватия – Гана във Филаделфия

02:30 часа (Група K) Колумбия – Португалия в Маями

02:30 часа (Група K) ДР Конго – Узбекистан в Атланта

05:00 часа (Група J) Алжир – Австрия в Канзас

05:00 часа (Група J) Йордания – Аржентина в Далас

22:00 часа Мач №73 (1/16-финал) Вторият от Група А - Вторият от Група B в Лос Анджелис

29 юни, понеделник

20:00 часа Мач №74 (1/16-финал) Първият от Група C - Вторият от Група F в Хюстън

23:30 часа Мач №75 (1/16-финал) Първият от Група Е - Третият от Група А, B, C, D или F в Бостън

30 юни, вторник

04:00 часа Мач №76 (1/16-финал) Първият от Група F - Вторият от Група C в Монтерей

20:00 часа Мач №77 (1/16-финал) Вторият от Група Е - Вторият от Група I в Далас

1 юли, сряда

00:00 часа Мач №78 (1/16-финал) Първият от Група I - Третият от Група C, D, F, G или H в Ню Йорк/Ню Джърси

04:00 часа Мач №79 (1/16-финал) Първият от Група А - Третият от Група C, E, F, H или I в Мексико Сити

19:00 часа Мач №80 (1/16-финал) Първият от Група L - Третият от Група E, H, I, J или К в Атланта

23:00 часа Мач №81 (1/16-финал) Първият от Група G - Третият от Група A, E, H, I или J в Сиатъл

2 юли, четвъртък

03:00 часа Мач №82 (1/16-финал) Първият от Група D - Третият от Група B, E, F, I или J в Сан Франциско

22:00 часа Мач №83 (1/16-финал) Първият от Група H - Вторият от Група J в Лос Анджелис

3 юли, петък

02:00 часа Мач №84 (1/16-финал) Вторият от Група К - Вторият от Група L в Торонто

06:00 часа Мач №85 (1/16-финал) Първият от Група B - Третият от Група E, F, G, I или J във Ванкувър

21:00 часа Мач №86 (1/16-финал) Вторият от Група D - Вторият от Група G в Далас

4 юли, събота

01:00 часа Мач №87 (1/16-финал) Първият от Група J - Вторият от Група H в Маями

04:30 часа Мач №88 (1/16-финал) Първият от Група К - Третия от Група D, E, I, J или L в Канзас

20:00 часа Мач №89 (1/8-финал) Победителят от мач №73 - Победителят от мач №75 в Хюстън

5 юли, неделя

00:00 часа Мач №90 (1/8-финал) Победителят от мач №74 - Победителят от мач №77 във Филаделфия

23:00 часа Мач №91 (1/8-финал) Победителят от мач №76 - Победителят от №78 в Ню Йорк/Ню Джърси

6 юли, понеделник

03:00 часа Мач №92 (1/8-финал) Победителят от мач №79 - Победителят от мач №80 в Мексико Сити

22:00 часа Мач №93 (1/8-финал) Победителят от мач №83 - Победителят от мач №84 в Далас

7 юли, вторник

03:00 часа Мач №94 (1/8-финал) Победителят от мач №81 - Победителят от мач №82 в Сиатъл

19:00 часа Мач №95 (1/8-финал) Победителят от мач №86 - Победителят от мач №88 в Атланта

23:00 часа Мач №96 (1/8-финал) Победителят от мач №85 - Победителят от мач №87 във Ванкувър

9 юли, четвъртък

23:00 часа Мач №97 (1/4-финал) Победителят от мач №89 - Победителят от мач №90 в Бостън

10 юли, петък

22:00 часа Мач №98 (1/4-финал) Победителят от мач №93 - Победителят от мач №94 в Лос Анджелис

12 юли, неделя

00:00 часа Мач №99 (1/4-финал) Победителят от мач №91 - Победителят от мач №92 в Маями

04:00 часа Мач №100 (1/4-финал) Победителят от мач №95 - Победителят от нач №96 в Канзас

14 юли, вторник

22:00 часа Мач №101 (1/2-финал) Победителят от мач №97 - Победителят от мач №98 в Далас

15 юли, сряда

22:00 часа Мач №102 (1/2-финал) Победителят от мач №99 - Победителят от мач №100 в Атланта

19 юли, неделя

00:00 часа (мач за трето място) Загубилият от мач №101 - Загубилият мач №102 в Маями

22:00 часа (финал) Победителят от мач №101 - Победителят от мач №102 в Ню Йорк/Ню Джърси

Заб. Часовете са в българско време

