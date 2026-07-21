С много цвят и вдъхновение започна пленерът по изобразително изкуство по проект „Таланти без граници“

С вдъхновение, много цвят и творчески ентусиазъм започна Пленерът по изобразително изкуство за ученици от I до VIII клас, организиран в рамките на проект № BG05SFPR001-2.003-0061-C01 „Таланти без граници“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

През първите два дни участниците творят на открито в парк „Св. Игнатий Старозагорски“, където под ръководството на своите преподаватели пресъздават красотата на заобикалящата ги среда чрез различни художествени техники и материали. Работата сред природата им дава възможност да наблюдават внимателно цветовете, светлината и детайлите, като ги превръщат в авторски художествени произведения.

Освен че усъвършенстват своите умения по рисуване, учениците развиват въображението си, творческото си мислене и способността да изразяват идеи и емоции чрез изкуството. Заниманията насърчават и обмена на идеи, екипната работа и създаването на нови приятелства в атмосфера, изпълнена с вдъхновение и желание за творческа изява.

Пленерът продължава до 24 юли, като през следващите дни младите художници ще имат възможност да експериментират с различни подходи и техники, да обогатят своите знания и практически умения и да създадат още впечатляващи творби.

Дейността е част от поредица инициативи по проект „Таланти без граници“, насочени към откриване, насърчаване и развитие на талантите и способностите на учениците.