Обяви за 29 декември 2025 г.

Обяви за 29 декември 2025 г.
29 дек 25 | 6:30
239
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063048 код-1Маг АНИ; код-2 астро МИРА; код – 3   СОНЯ,таро. https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

Никол Симова
