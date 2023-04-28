Обяви за 28 април 2023 г.
OБЯВИ 28.04.2023 г. петък
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
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