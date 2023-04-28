Обяви за 28 април 2023 г.

OБЯВИ 28.04.2023 г. петък

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

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