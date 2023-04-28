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Последни новини / Малки обяви

Обяви за 28 април 2023 г.

От: Гергана Григорова -
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Обяви за 28 април 2023 г.
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OБЯВИ 28.04.2023 г. петък

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ истини, https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

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Тагове: Обяви

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