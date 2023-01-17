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Последни новини / Малки обяви

Обяви за 17 януари 2023 г.

От: Гергана Григорова -
Обяви за 17 януари 2023 г.
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OБЯВИ 17.01.2023 г. вторник

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com

0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро,  https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363963 – ВЛУДЯВАЩИ ролеви игрички, 090363968 №1/6 МОКРИ, диви и много ...., www.harderotic.net

/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

090363190  код 1/5 – ПАЛАВИ, страстни; 090363195 СТРАСТ и ласки, денонощно. www.zapoznaise.net

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Тагове: Обяви

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