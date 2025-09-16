Малки обяви

Обяви за 16 септември 2025 г.

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

 

ЯСНОВИДСТВО

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, събира влюбени, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

0.60лв. 090063048 код-1Маг АНИ; код-2 астро МИРА; код – 3   СОНЯ,таро. https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363963 – ВЛУДЯВАЩИ ролеви игрички, 090363968 №1/6 МОКРИ, диви и много ...., www.harderotic.net

Денонощна еротика на живо GSM: 090363084

Еротика на живо 24 часа GSM: 090363101

090363190  код 1/5 – ИНТИМНИ забавления, 090363195 приятелство и още нещо; www.zapoznaise.net

