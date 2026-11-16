Малки обяви

Обяви за 16 ноември 2026 г.

Малки обяви

Обяви за 16 ноември 2026 г.
16 ное 26 | 9:22
191
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

Тагове:
Автор Никол Симова
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