Обяви за 15 септември 2022 г.
OБЯВИ 15.09.2021г. четвъртък
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
ЖИЛИЩА. ИМОТИ. ПОД НАЕМ
Продажби
Гарсониери, едностайни
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозно ново бутиково обзаведено студио 46 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, 41 900 Е, на 300м от плажа, 0888/612746, 0888/139546
Двустайни, тристайни
ПОМОРИЕ – Стилен 2-стаен апартамент напълно луксозно обзаведен 55 кв.м, в к-с Айвазовски, акт 16, етаж 4, в нов луксозен блок, на 100м от плажа, 69 000 Е, 0888/ 612-746
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен 78 кв.м, акт 16, тихо място, в центъра до автогарата, 300 м от плажа, 62 500Е, 0888-612-746
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозен 2-стаен нов бутиково обзаведен 66 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 66 500 Е, на 300м от плажа, 0888/ 612-746
БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, жк Лазур, хол, кухня, спалня, баня-WC, 2 балкона, в тухлен саниран блок, 87 000 Е, 0888-612-746, 0888-139-546
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 75 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, спалня, баня-WC, балкон, 79 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546
СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен, 106 кв.м, акт 16, тихо място, 1км от плажа, 38500 Е, 0888612746
СЛЪНЧЕВ БРЯГ –Луксозен 3- стаен нов бутиково обзаведен 100 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 96 800Е, на 300 м от плажа, 0888/ 612-746
БУРГАС – Апартамент 57 кв.м, жк Славейков, блок 55, хол, кухня, спалня, баня-WC, балкон, етаж 4, 69 300Е, 0888612746, 0888139546
БУРГАС – Апартамент 137 кв.м, широк център до Била, хол, кухня, 2 спални, баня-WC, бутиково обзаведен, с ПАРКО място, 159000 Е, 0888612746, 0888139546
Четиристайни, други
СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов, завършен и обзаведен 4-СТАЕН, 161 кв.м, акт 16, до х-л Хризантема, 250 м от плажа, 95900Е, 0888/612746, 0888/139546
БУРГАС – Идеален Център на ул. Цар Симеон I, офис 100 кв.м, етаж първи, с паркинг в двора, 150 000 Е, 0888/ 612-746, 0888-139-546
БУРГАС – Идеален Център на ул. Цар Симеон I, 4-стаен апартамент 100 кв.м, таван 14 кв.м, изба 14 кв.м, идеална част от дворно място с паркинг, 150 000 Е, 0888/ 612-746, 0888-139-546
Къщи, вили
БУРГАС - до Морската градина, етаж от къща 87 кв.м и полусутерен 40 кв.м, след основен ремонт, 157 500 Е, 0888612746, 0888139546
Офиси, магазини, гаражи
БУРГАС – Идеален център до ул.Богориди, нов, завършен, партер 50 кв.м удобен за магазин, офис, кантора, 69600Е, 0888612746
Места, парцели
СОЗОПОЛ – на втора линия до морето, УПИ 950 кв.м, в м. Буджака, 110 Е/кв.м, 0888612746
ПРОВАДИЯ - УПИ 16000 кв.м, промишлена зона, бивш Вин завод, ЖП линия, път, 10Е/кв.м, 0888/612746
АХТОПОЛ - вилна зона "Лозята", парцел 2000 кв.м, 12Е/кв.м,0888612746, 0888139546
РАВДА - срещу Лидл, на 500м от кръговото, посока север на локалния път, 10 дка във форма на квадрат, 6 Е/кв.м, 0888/612746
БУРГАС - на първа линия на езеро Мандра, УПИ 8 600 кв.м, с лице 185 м към езерото, 105980Е, 0888/612746
БУРГАС- Северна промишлена зона, зад КАТ, УПИ 2500 кв.м, 55 Е/кв.м, 0888/612746
ПОД НАЕМ
Дава
БУРГАС – Партер в Идеален център до Стоматологията 150 кв.м, 2 входа, в нов блок, климатик, удобен за зъболекарски кабинет, офис, магазин, 1500 лв, 0888612746, 0888139546
РАЗНИ
0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 ОГЪН, страстни мацки, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net
/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net
090363005 – ПАЛАВА КАКА; 090363094 Перверзната ЛИЗА. Всички екстри, www.zapoznaise.net
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