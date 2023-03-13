Обяви за 13 март 2023 г.

OБЯВИ 13.03.2023 г. понеделник

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com

0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро, https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 НИМФОМАНКИ най-търсени, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net

ЕРОТИЧНА линия, секс разговори, ролеви игри, запознанства, денонощно и на живо, тел.090363100, вътр.445, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top

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