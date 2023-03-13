Обяви за 13 март 2023 г.
OБЯВИ 13.03.2023 г. понеделник
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com
0.60лв. 090063048 код-1 маг АНИ; код-2 астро МИРА; код-3 СОНЯ, таро, https://qsnovidstvo.wixsite.com
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 НИМФОМАНКИ най-търсени, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net
ЕРОТИЧНА линия, секс разговори, ролеви игри, запознанства, денонощно и на живо, тел.090363100, вътр.445, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top
090363190 код 1/5 – ПАЛАВИ, страстни; 090363195 СТРАСТ и ласки, денонощно. www.zapoznaise.net
Всички новини от категория Малки обяви.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Следващият кабинет! Посочи го политолог
Смут в МВР, какво става
Шок в Hell's Kitchen! Какво се случи с Деси Банова
Тревожна прогноза от геолог! Задава ли се нещо опасно...
Обрат! Прокуратурата с лоши новини за Диана Димитрова
Тъжно. Отиде си легендарен олимпийски шампион
Навални със съдбовни думи към Грозев