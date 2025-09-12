Удар! Ето коя красавица влезе в БНТ

Българската национална телевизия удари конкуренцията и попълни спортната си редакция с актрисата и журналистка Павела Апостолова-Сеганов.

Хубавицата е съпруга на бившия разпределител на волейболния ни национален отбор Георги Сеганов. До момента тя беше част от екипа на телевизия „Bulgaria ON AIR“.

ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА БНТ:

От 1 септември, към дирекция „Спорт“ на Българската национална телевизия се присъединява Павела Апостолова-Сеганов, която наред с утвърдените и добре познати имена ще представя на зрителите на обществената телевизия всичко важно и актуално от света на спорта.

„Да съм част от спортния екип на БНТ е наистина голяма чест, но и сериозна отговорност. Благодаря за топлото посрещане на всички колеги – щастлива съм, че ще работя с доказани професионалисти като тях“, споделя Павела Апостолова-Сеганов.

