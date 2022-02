Светът не е само война. Ето кои са най-добрите плажове за 2022

Tripadvisor обяви най-добрите плажове по света за 2022 г. Според сайта за пътуване, ако търсите най-доброто място, на което да положите кърпата си, се отправете към Grace Bay на Търкс и Кайкос, пише Profit.bg. Той е обявен за номер едно в Travellers' Choice Best of the Best за плажове за 2022 г. Класацията е изготвена на базата на отзиви и оценки от пътешественици в Tripadvisor за плажове по целия свят, събрани между 1 януари и 31 декември 2021 г.

Grace Bay е събрал над 7200 рецензии до момента - 90 процента от които му присъждат най-висока оценка. Според сайта за пътешествия пътниците са поразени от „белия пясък и кристално чистата вода“ на този „типичен карибски рай“.

Плажът Varadero в Куба претендира за сребърния медал, бронзът отива при Turquoise Bay в Западна Австралия, съобщава Daily Mail.

Вижте Топ 25 на най-добрите плажове в света за 2022 г., според читателите на Tripadvisor:

1. Grace Bay, Търкс и Кайкос

2. Varadero, Куба

3. Turquoise Bay, Австралия

4. Quarta Praia, Бразилия

5. Eagle Beach, Аруба

6. Radhanagar, остров Хавелок, Индия

7. Baia do Sancho, Фернандо де Нороня, Бразилия

8. Trunk Bay Beach, Сейнт Джон, Вирджински острови

9. Baía dos Golfinhos, Бразилия

10. Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия

11. Cable Beach, Австралия

12. Praia da Falésia, Португалия

13. Hapuna Beach State Recreation Area, Хаваи

14. Siesta Beach, Флорида, САЩ

15. Maho Bay Beach, Сейнт Джон, Вирджински острови

16. Poipu Beach Park, Хавай

17. Playa de Muro, Майорка, Испания

18. Playa Manuel Antonio, Коста Рика

19. Playa Norte, Мексико

20. Nungwi Beach, Занзибар, Танзания

21. Magens Bay, Сейнт Томас, Вирджински острови

22. Nissi Beach, Агия Напа, Кипър

23. Bavaro Beach, Доминиканска република

24. Balos Lagoon, Крит, Гърция

25. Yonaha Maehama Beach, Япония

Топ 25 дестинации за 2022 г., избрани от читателите на Tripadvisor

Spiaggia dei Conigli отново оглавява най-добрите плажове в Европа за 2022 г. Сребърният медал отива при Praia da Falésia в Португалия, следван от Playa de Muro, Майорка, Испания (трети); Nissi Beach, Агия Напа, Кипър (четвърти) и лагуната Балос в Крит, Гърция (пета).

Седмото място e за Luskentyre, с над 1000 оценки в Tripadvisor, който е описан като „зашеметяващ плаж“, можещ да се похвали с „километри бял пясък и красива зелено-синя вода, с впечатляващи пясъчни дюни и гледка към остров Тарансей“.

Топ 25 на най-добрите плажове в Европа за 2022 г.:

1. Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия

2. Praia da Falésia, Olhos de Agua, Португалия

3. Playa de Muro, Майорка, Испания

4. Nissi Beach, Кипър

5. Balos Lagoon, Крит, Гърция

6. Kleftiko Beach, Милос, Гърция

7. Luskentyre, остров Харис, Шотландия

8. Bamburgh Beach, Нортъмбърланд, Обединеното кралство

9. Sotavento Beach, Фуертевентура, Испания

10. Spiaggia di Cala Rossa, Италия

11. Porthminster Beach, Обединено кралство

12. Playa de Ses Illetes, Форментера, Испания

13. Reynisfjara Beach, Исландия

14. Praia Da Rocha, Португалия

15. Playa de Las Canteras, Гран Канария, Испания

16. Sarakiniko Beach, Милос, Гърция

17. Plage du Sillon, Сен Мало, Франция

18. Lu Impostu Beach, Сардиния, Италия

19. Weymouth Beach, Дорсет, Обединеното кралство

20. Kaputas Beach, Каш, Турция

21. Falassarna Beach, Крит, Гърция

22. Fig Tree Bay, Протарас, Кипър

23. Tropea Beach, Италия

24. Plage de Palombaggia, Корсика, Франция

25. Kleopatra Beach, Алания, Турция