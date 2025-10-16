Мистерия. Цветанка Ризова отново сама?

Какво става отново с личния живот на наша тв звезда от екрана?

Само няколко месеца, след като водещата Цветанка Ризова се омъжи за адвокат Красимир Недев, нещата са се разсъхнали, пише Клюки.бг.

Дали са се разделили пресните младоженци, питат се близки до телевизионната звезда. Причината, мъжът й пусна снимки от почивката си в Занзибар, но на тях той е сингъл.

Адвокатът се е снимал пред музея на Фреди Меркюри, една от основните атракции в островната държава. Вероятно Недев нарочно е избрал тази екзотична дестинация, тъй като е върл фен на покойния музикант.

Но на нито една от снимките той не е със съпругата си. А само няколко седмици преди това ожени сина си Явор, като на тържеството до него бе и Цветанка Ризова.

Според присъстващите на сватбата Цветанка и Красимир изглеждали щастливи и задружни, затова недоумение будят самотните му снимки по-късно.

Пътуването никак не е евтино.Според туристическите сайтове почивката в екзотичната дестинация излиза между 6 и 8 хиляди лева при настаняване в петзвезден хотел и престой от седем нощувки.

Недев не е пестил средства, а е избрал доста висок клас за престоя си-с частен плаж, гурме ресторанти и обслужващ персонал. Всичко това прави липсата на Ризова още по-обсъждана.

Една от версиите е, че водещата не обича да показва личния си живот, дори много рядко пуска снимки от пътуванията си.

Другата е, че има специфичен начин на гримиране и има своя лична гримьорка, като избягва да се снима, ако не е гримирана по този начин. А третата версия е, че двамата са се разделили, въпреки че Ризова продължава да носи брачната си халка.

