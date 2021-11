Култов рапър отказа ваксината, загуби милиони

Американският рапър Айс Кюб остана без участие в нов проект и хонорар от 9 милиона долара, защото отказа да се ваксинира. Рапърът отхвърли искането на продуцентите на филма "Oh hell no", които настояват целият екип да бъде ваксиниран.

„Hollywood Reporter“ пише, че решението на Айс Кюб е изненада за публиката, тъй като той участва в насърчаването на противоепидемични мерки, публично призовава всички да носят маски и дори дари хиляди предпазни средства на институция в Оклахома.

