Кралското семейство не пътува без траурен тоалет в багажа

Кралските особи на Острова са известни със своя стилен външен вид. Но има един вид облекло, което винаги трябва да носят със себе си в случай на спешност. Обикновено не се налага да го обличат, но не могат да предприемат никое пътешествеие без тези неща в багажа си. Погребалният комплект включва подходящи черни траурни дрехи, воал, черни обувки и аксесоари, пише ladyzone.bg



Кралският протокол повелява, че членовете на британското кралско семейство са длъжни да вземат черно облекло със себе си, където и да пътуват - на служебни ангажименти или просто на почивка. Това се прави в случай, че при злощастни обстоятелства някой почине.

Мрачен инцидент в миналото, налага тази промяна и оттогава всички спазват правилото. Счита се за недопустимо медиите да заснемат член на кралското семейство, ако друг внезапно е починал, без траурни дрехи. А точно това за малко не се случва преди години.

Правилото за дрехите за траур било въведено от Елизабет Втора след като става държавен глава. Когато през 1952 г. умира собственият й баща - крал Джордж VI, тя била на сафари с принц Филип и не била сложила в багажа си черно облекло. Тогавашната, едва 25-годишна принцеса, трябвало да изчака да й изпратят подходящ черен тоалет, преди да може да излезе и да бъде снимана публично.

Един от последните случаи, когато кралските особи трябвало да се възползват от тези дрехи, бил през 1992 г.



Тогава умира бащата на принцеса Даяна. Лорд Спенсър починал, докато дъщеря му била на ски ваканция с тогавашния принц Чарлз. Двойката бързо се завръща във Великобритания, където вече са облечени в черно и точно така ги улавят на снимките папараците.



Правилото се спазва стриктно и до днес. Независимо по какъв повод пътува, Кейт Мидълтън носи в багажа си черна рокля за траурни случаи.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com