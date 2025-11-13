Излязоха първите кадри на най-чакания филм за 2026-та

Първият официален трейлър на продължението „Дяволът носи Прада 2“ вече е публикуван, поставяйки начало на активната промоционална кампания на един от най-очакваните филми за 2026 г. След месеци снимки, заснети основно в Ню Йорк и Париж, продукцията за първи път разкрива визуална посока и част от ключовите персонажи в новата история.

Тийзърът започва с кадър на яркочервени обувки Valentino Rockstud, които преминават през офис коридор, докато паралелно се виждат сцени от подготовката на модно ревю. Следва бърз монтаж: детайл от корсет от тюл, масивни халки-обеци, отваряне на бутилка шампанско. Камерата постепенно разкрива, че обувките принадлежат на Миранда Прийстли.

Персонажът, отново изигран от Мерил Стрийп, се появява, облеченa в черно-бяла пола с тартан мотив, черна блуза и червен патент колан, допълнени от характерните ѝ слънчеви очила. Прийстли влиза в асансьора към редакцията на „Runway“, но в последния момент в кабината се присъединява Анди Сакс.

Ан Хатауей се появява в напълно нов стил – с винтидж костюм на Jean Paul Gaultier, включващ пин-стрип жилетка и панталони, комбинирани с бижута на Natasha Schweitzer и Jemma Wynne. Между двете героини се разменя кратък, но многозначителен диалог. „Закъсня,“ казва Прийстли. Сакс отговаря с жест – поставя черни слънчеви очила, идентични с тези на шефката ѝ, което подсказва за нова динамика в отношенията и за вероятно преразпределение на силите.

Трейлърът съзнателно препраща към емблематичната първа поява на Миранда Прийстли от оригиналния филм, където тя влиза в сградата на списанието с червени обувки Alaïa, докато служители инстинктивно ѝ правят път. Новият тийзър използва същата структура, но с акцент върху това, че този път Прийстли вече не е единствената фигура, определяща правилата.

Ан Хатауей, която днес навършва 43 години, беше първата, публикувала трейлъра в социалните си мрежи. Актрисата придружи видеото с кратък коментар по повода, отбелязвайки и личния си празник.

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ е насрочена за 1 май 2026 г., а само три дни по-късно ще се проведе и ежегодният Met Gala – събитие, често свързвано тематично с влиянието на модната индустрия върху попкултурата. Очакванията към филма са значителни както в боксофиса, така и в модните среди, като аналитиците посочват, че интересът към продължението вече е сравним с кампаниите на водещи студийни франчайзи.

