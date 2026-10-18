Голяма промяна за шеф Силвена Роу! Нова роля в Народното събрание

Шеф Силвена Роу става съветник в Комисията по земеделието, горите и храните в Народното събрание - ще слага етикет за качество на най-добрите храни - кисело мляко, сирене, колбаси, вино и други.

Това стана ясно по време на гостуването на шеф Силвена Роу при Лова Крумова в предаването "На фокус" по Нова телевизия.

Шеф Роу специално е дошла специално за участието си като съветник по здравословно хранене и храни от Дубай, а поканата й идва от Явор Гечев - заместник-министър на земеделието, храните и горите.

"Аз съм световен експерт по дълголетие. Дори съм основала клуб по "здраволетие", не по дълголетие", споделя шеф Роу, която уточнява, че "не става въпрос само за дълголетие, защото никой не иска да е на 100 години и да е инвалидна количка или да е болен. Става въпрос да остаряваме здрави, а не просто да живеем по-дълго".

"В основата на "здраволетието" стои храната, това е основата. Все едно да строиш къща без основа. Тоест, ако човек не се храни здравословно, никога няма да бъде здрав и да стигне каквото и да е било дълголетие", смята шеф Роу.

"Идеята на моето участие в Комисията по земеделието, горите и храните е да се създаде серификат, който да показва кой е най-качественият продукти. Идеята е на най-добрият продукт, било то кисело мляко, сирене, месо, колбаси или други, да му се сложи етекет за най-добро качество. Така хората ще знаят кое сирене е най-добро и здравословно, кой колабас и т.н.", споделя шеф Роу, която категорично каза, че и на вината трябва да се слага етикет, за да знаят хората какво пият, че пиян нещо качествено и хубаво.

"За мен е най-важно всичко да е българско. Писма ми да ми предлагат гръцки домати и тем подобни, когато дойда в България. Толкова хубави зеленчуци имаме! Не може да предлагаме само чужди продукти, било то вина, сирена или други. Имаме богата история и хората искат точно това", топготвачът споделя за своите идеи, които ще предложи в Народното събрание.

Комисията по земеделието, горите и храните е постоянна комисия към Народното събрание на Република България, която разглежда законопроекти, въпроси и политики, свързани със земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост