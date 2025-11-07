Голяма новина за внука на Симеон! Отива на легендарно място

Княз Симеон Български - единственият син на княгиня Калина и испанския изследовател Китин Муньос - е приет от монасите на легендарния манастир Шаолин в китайската провинция Хенан. От 12 ноември той ще продължи обучението си по кунг-фу и ще развива духовната, физическата и умствената дисциплина, които са в основата на това древно изкуство, пише "Hola!", предава "Вести".

Още през април принцеса Калина и Китин Муньос посетиха храма, където синът им ще живее през следващите месеци. Симеон започва да се занимава с бойни изкуства още като дете в Мароко, а на 16-годишна възраст е обявен за глобален посланик на таекуондо в Южна Корея, след впечатляващо представяне на престижното първенство Ханмаданг.

Това лято той за трети път участва и във военния лагер „Дон Пелайо“ в Ореа (Гуадалахара), където премина обучение под ръководството на активни членове на Командването за специални операции.

