Ето какво никога да не търсим в Google

Повечето информация е само на един клик разстояние, което е едновременно и благословия, и проклятие. Макар че търсачки като Google улесняват живота ни, те могат да ни представят и резултати от търсенето за въпроси, които дори не би трябвало да задаваме, пише сайтът Stars Insider, цитиран от "Вести".

Никога не питайте Google за тези неща:

Вашите симптоми

Д-р Google ще ви съобщи лошите новини. Мислехте, че имате настинка? Със сигурност това е много по-сериозно заболяване, което вероятно ще ви убие за няколко часа. Или пък не.

Как да си направим бомба

През 2013 г. един мъж потърси в Google „раница“ и „тенджера под налягане“. Следващото нещо, което осъзна, беше, че полицията чука на вратата му!

Дървеници

Никога не търсете това в Google. Вероятно ще изхвърлите цялото си спално бельо и дори матрака си.

Колко Facebook знае за мен

Това вероятно не е изненада, предвид всички нарушения на данните и скандали с поверителността напоследък в новините. Все пак може да ви накара да се почувствате леко неудобно.

Неща, които правите/харесвате, и рак

Вероятно каквото и да обичате да ядете или правите в живота си, ще ви причини рак. Някъде, по някакъв начин ще намерите връзка. Така че дори не се ровете в тази заешка дупка.

Krokodil

Това е името, използвано в Русия за домашно приготвен дезоморфин, опиоид, подобен на хероина. Това е смъртоносен наркотик, който по същество „изяжда“ плътта на потребителите отвътре навън.

Раждане

Много е хубаво, когато виждаме новородени в ръцете на майките си, всички чисти и сладки. Но самото раждане може да бъде доста шокиращо, графично и в някои случаи обезпокоително.

Вашият имейл адрес

Може да откриете, че имейл адресът ви е свързан с всякакви уебсайтове. Можете да проверите, ако подозирате, че имейлът ви е бил откраднат.

Къде е телефонът ми?

Това може да ви изплаши малко. Google наистина знае къде се намирате по всяко време.

Раково образувание ли е бенката ми?

Вероятността да имате рак на кожата е огромна, когато се консултирате с д-р Google. В повечето случаи ще намерите снимка или видеоклип, показващ злокачествена бенка, точно като вашата!

Как да се правят наркотици (или подобна незаконна дейност)

Както можете да си представите, тези видове търсения предизвикват тревога у властите. Не искате вашият IP адрес да бъде свързан с потенциален тероризъм или търговия с вещества.

