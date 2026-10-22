Ангелите на Victoria’s Secret си намериха конкуренция в България!

Не им трябват ангелски крила от пера, нито ослепителни прожектори. Нямат нужда и от подиум, по който дефилират най-скъпоплатените модели в света. На българските стюардеси им стигнаха една самолетна пътека, собствените униформи и малко чувство за хумор, за да привлекат вниманието на самата Victoria’s Secret.

Видеото, публикувано в TikTok профила на „България Еър“ с краткото послание „It’s showtime…“ („Време е за шоу…“), се превърна в неочакван международен хит.

Една след друга стюардесите преминават между редовете със седалки с походка на манекенки. Вместо бляскави рокли и сценични костюми носят обичайните си служебни униформи, а за музикален фон е използван популярен аудио откъс, свързан със задкулисието на модните ревюта на Victoria’s Secret и супермодела Адриана Лима.

Няма декори, няма публика край подиума, няма гигантски ангелски крила.

Но има нещо, което се оказва достатъчно, за да предизвика възторг в социалните мрежи – естествена закачка с едно от най-разпознаваемите модни шоута в света.

„Вие си имате собствени крила!“

Истинската изненада идва, когато под видеото се появява коментар от официалния профил на Victoria’s Secret. „Нищо чудно, че всички си имате собствен чифт крила! Новият ни любим начин за дефилиране по подиума“, пишат от американската компания.

Отговорът на българския превозвач не закъснява: „Крилата са нещо типично за нас.“

Две кратки реплики, които обясняват защо видеото е толкова сполучливо.

В света на Victoria’s Secret крилата са символ на красота, фантазия и зрелище. В авиацията те са част от самия самолет.

А стюардесите, за разлика от модните ангели, действително прекарват голяма част от професионалния си живот във въздуха.

И така един обикновен самолетен салон се превръща в сцена на импровизирано дефиле, което стига до милиони зрители.

Милиони гледания и комплименти от цял свят

За броени дни видеото преминава границата от два милиона гледания и събира стотици хиляди харесвания.

Към 22 октомври българските медии вече съобщават за над 2,8 милиона гледания, като броят продължава да се променя.

Сред коментарите се откроява и този на американската инфлуенсърка Хейли Калил, позната в социалните мрежи като Haley Baylee.

Бившият модел на Sports Illustrated Swimsuit задава въпрос, който вероятно всяка жена, правила си снимка в самолет, би разбрала:

„Как успявате да изглеждате толкова добре на осветлението в самолета?!“

Под видеото се появяват реакции от различни държави.

„Същите ангели, различни крила“, пише един от зрителите.

Други шеговито заявяват, че вече имат причина да посетят България.

Един потребител дори показва резервация за полет от Милано до София, а друг споделя, че се намира в Тексас, но след видяното иска да пътува до страната ни.

Разбира се, това са коментари в социална мрежа, а не доказателство за реално увеличени продажби на самолетни билети.

Но показват колко далеч може да стигне една забавна идея.

Бела и Джиджи Хадид дефилираха в Лос Анджелис

Моментът за появата на българското видео не е избран случайно.

На 18 октомври 2026 г. в Лос Анджелис се проведе новото голямо ревю на Victoria’s Secret, с което марката продължи завръщането на едно от най-популярните модни зрелища.

На подиума се появиха прочути модели от няколко поколения.

Сред тях бяха сестрите Бела и Джиджи Хадид, Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Кандис Суейнпоъл, Барбара Палвин, Ашли Греъм и други познати лица.

Шоуто беше придружено и от музикални изпълнения на Меган Тий Сталиън, Тейт Макрей, групата KATSEYE и Меган Морони.

Точно в дните, когато социалните мрежи бяха залети от кадри на манекенки с гигантски крила и впечатляващи костюми, българските стюардеси показаха собствената си версия.

Защо едно толкова просто видео стана хит?

Зад клипа стоят маркетинговата агенция Angard и рекламната агенция Brand New Ideas, която работи с авиопревозвача.

Идеята следва популярна практика в социалните мрежи – използване на актуален музикален или визуален тренд, но пречупен през съвсем различна професия или всекидневна ситуация.

В случая закачката е особено сполучлива, защото сравнява два на пръв поглед далечни свята.

От едната страна са модните подиуми, където всяко движение е част от спектакъла.

От другата – самолетният салон, където движението между седалките е част от всекидневната работа.

Именно това разминаване предизвиква усмивка.

Видеото не се опитва да повтори блясъка на Victoria’s Secret. То се шегува с него.

А реакцията на американската марка показва, че шегата е била разбрана.

От модния подиум към една професия с много отговорности

Зад ефектните униформи и усмивките обаче стои работа, която няма нищо общо с обикновено модно дефиле.

Основната задача на кабинния екипаж е безопасността на пътниците. Стюардесите и стюардите преминават обучение за действия при извънредни ситуации, евакуация, оказване на първа помощ и справяне с различни инциденти по време на полет.

Обслужването на пътниците е само най-видимата част от професията.

Затова и сравнението с прочутите ангели на Victoria’s Secret придобива още един смисъл.

Красивото дефиле в TikTok трае секунди. Истинската работа в самолета започва много преди излитането и продължава до слизането на последния пътник.

Но за кратък момент професионалните задължения отстъпват място на хумора.