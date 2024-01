THE SMILE Супергрупата на Том Йорк с концерт в София на 18 юни

София посреща The Smile за концерт на Арена София, Столичен Колодрум, на 18 юни 2024 по покана на Fest Team. Групата, създадена от творческото ядро на великите Radiohead – Thom Yorke и Jonny Greenwood заедно с Tom Skinner от Sons of Kemet, идва за своето първо хедлайн шоу у нас, част от поредицата концерти Sofia Solid.

Непредсказуема пост пънк енергия, звуков афробийт екстремизъм и приглушена, делириум атмосфера са сред определенията на критици, фенове и медии за новия проект на Yorke/Greenwood. Тhe Smile се ражда следпандемично на крилете на новите идеи на превъзходния артистичен тандем, който привлича и Tom Skinner. Името на групата идва от заглавието на стихотворение на Ted Hughes, а самият Yorke предупреждава „Усмивката“ да не се бърка с веселие и позитивизъм, а по-скоро да се чете като: „усмивката на човек, който те лъже всеки ден.“

Новият, втори, албум на The Smile „Wall Of Eyes“ е записан между Оксфорд и Abbey Road Studios, продуциран и миксиран е от Sam Petts-Davies и включва струнни аранжименти от London Contemporary Orchestra. „Wall Of Eyes“ е продължение на отличния дебют на групата „A Light For Attracting Attention“, който след излизането си през 2022 г., веднага се превърна в най-добрия албум на страничен проект на Radiohead.

Официалната премиера на албума „Wall Of Eyes“ е на 26 януари от XL Recordings. Днес, към излезлите до момента два сингъла от него „Bending Hectic” и „Wall Of Eyes”, се присъединява и трети – „ Friend Of A Friend “ с видео отново от режисьора, сценарист и продуцент Paul Thomas Anderson („Daydreaming” на Radiohead, “Wall of Eyes” на The Smile и филмите „Phantom Thread“, „Boogie Nights“, „There Will Be Blood“). На поредица от скрийнинг събития в цял свят, организирани в независими киносалони между 18 и 25 януари, групата ще направи и премиерни представяния на албума „Wall Of Eyes“ за първи и единствен път със съраунд звук и придружавани от невиждани досега кадри от записите на албума.

The Smile добавят и още 16 нови европейски хедлайнерски концерт за лятото 2024 г. към почти напълно разпродадената си серия през март. James Holden е специалният им гост на всички концерти тази година, включително и на българската дата в София – 18 юни 2024.

Повече информация можете да намерите на https://thesmiletheband.com. Ограничено количество билети за членове на Fest Club на цени от 66 лв. влизат в продажба утре, сряда, 10 януари, в 11:00 , а масовата продажба стартира от петък, 12 януари, в 11:00 на цени от 88 лв. в мрежата на Ticket Station .

Събитието във фейсбук е тук .

