Култура

Терзиев откри международния арт панаир, Цветелина Бориславова сред първите зрители

Борис Сакскобургготски разгледа скулптурите на братовчедка си Габриела фон Хабсбург

Изпълнителният директор на форума Суни Данъджъ, Цветелина Бориславова, Васил Терзиев, Стефан Стоянов и художничката Миряна Тодорова

03 окт 25 | 12:38
720
Агенция Стандарт

Международно общество от артисти, галеристи, меценати и колекционери се събра за откриването на Sofia art fair. Второто поредно издание на международния панаир за съвременно изкуство, чието лого сега е Imaginе, ще продължи до пети октомври в София тех парк. Столичният кмет Васил Терзиев, който откри форума, успя да види повечето от произведенията на десетки автори от 12 държави.

Борис Сакскобургготски и Габриела фон Хабсбург – колеги скулптори и близки роднини  

Сред първите зрители бяха още Цветелина Бориславова и Борис Сакскобургготски. Председателката на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка и собственик на фондация „Кредо бонум“ с огромен интерес разгледа скулптурите на Габриела фон Хабсбург, Айдан Салахова и Трине Лизе Недреас, картините на Миряна Тодорова, Рашид ал Халифа и Мика Сав, представени от международния куратор Стефан Стоянов и неговата Art agency.

Международният куратор Стефан Стоянов и колекционерката Стела Найденова

Внукът на Симеон Сакскобургготски, който вече има няколко самостоятелни изложби из Европа с авангардните си пластики, се впусна в сърдечни разговори с Габриела фон Хабсбург, внучката на последния австро-унгарски император Франц Йозеф, с която са близки роднини. Изключителната дама удиви публиката не само със своята изискана непосредственост, но най-вече и с шестметровата си скулптура, която е и най-скъпият артефакт на панаира. Борис, първородният син на княз Кардам, който след смъртта на баща си е носител на династичните права, все по-често може да бъде видян в България.

Да поздравят художниците на Art agency, дойдоха именити личности от бизнеса и арта, между които бяха Стела и Боян Найденови, Николай Неделчев, Саша Безуханова, Явор Гърдев, Аделина Филева… Сред новините, които бързо се разнесоха в арт общността, беше и тази за грандиозната скулптура на шейх Рашид ал Халифа от метал, оцветен в злато, която вече краси екстериорите на Айя естейт. Творбата е с внушителните размери 12 на 9 на 7 метра.    

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Култура
Коментирай