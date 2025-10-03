Терзиев откри международния арт панаир, Цветелина Бориславова сред първите зрители

Международно общество от артисти, галеристи, меценати и колекционери се събра за откриването на Sofia art fair. Второто поредно издание на международния панаир за съвременно изкуство, чието лого сега е Imaginе, ще продължи до пети октомври в София тех парк. Столичният кмет Васил Терзиев, който откри форума, успя да види повечето от произведенията на десетки автори от 12 държави.

Борис Сакскобургготски и Габриела фон Хабсбург – колеги скулптори и близки роднини

Сред първите зрители бяха още Цветелина Бориславова и Борис Сакскобургготски. Председателката на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка и собственик на фондация „Кредо бонум“ с огромен интерес разгледа скулптурите на Габриела фон Хабсбург, Айдан Салахова и Трине Лизе Недреас, картините на Миряна Тодорова, Рашид ал Халифа и Мика Сав, представени от международния куратор Стефан Стоянов и неговата Art agency.

Международният куратор Стефан Стоянов и колекционерката Стела Найденова

Внукът на Симеон Сакскобургготски, който вече има няколко самостоятелни изложби из Европа с авангардните си пластики, се впусна в сърдечни разговори с Габриела фон Хабсбург, внучката на последния австро-унгарски император Франц Йозеф, с която са близки роднини. Изключителната дама удиви публиката не само със своята изискана непосредственост, но най-вече и с шестметровата си скулптура, която е и най-скъпият артефакт на панаира. Борис, първородният син на княз Кардам, който след смъртта на баща си е носител на династичните права, все по-често може да бъде видян в България.

Да поздравят художниците на Art agency, дойдоха именити личности от бизнеса и арта, между които бяха Стела и Боян Найденови, Николай Неделчев, Саша Безуханова, Явор Гърдев, Аделина Филева… Сред новините, които бързо се разнесоха в арт общността, беше и тази за грандиозната скулптура на шейх Рашид ал Халифа от метал, оцветен в злато, която вече краси екстериорите на Айя естейт. Творбата е с внушителните размери 12 на 9 на 7 метра.

