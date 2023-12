Тъжно. На 101 години почина истинска кинолегенда

Известният телевизионен продуцент Норман Лиър, чиито изключително успешни телевизионни ситкоми, сред които "All in the Family" и "The Jeffersons", съчетаваха комедията с остър социален коментар и доминираха в рейтингите на телевизиите през 70-те години, почина в дома си в Лос Анджелис на 101 години, съобщи семейството му.



"Норман живя живот, изпълнен с любопитство, упоритост и съпричастност. Дълбоко обичаше страната ни и цял живот помагаше за запазването на нейните основополагащи идеали за справедливост и равенство за всички", заявиха близките му, съобщи Си Ен Ен, предаде БГНЕС.



"Той започна кариерата си в първите дни на телевизията на живо и откри страстта си да пише за реалния живот на американците, а не за някъкъв лъскав идеал. Отначало идеите му бяха посрещнати със затворени врати и неразбиране. Въпреки това той се придържаше към убеждението си, че глупостта на човешкото състояние прави телевизията страхотна, и в крайна сметка беше чут.



Започвайки с "All in the Family" през 1971 г., предаванията на Лиър засягат болезнени теми за расизма, феминизма и социалното неравенство, които никой дотогава не се е осмелявал да засегне. Сериалът, който печели "Еми" за изключителен нов сериал, се фокусира върху бялото работническо семейство Бънкър и неговия дребнав, неудържим, предубеден и странно симпатичен патриарх Арчи Бънкър.



Хитовият сериал стимулира поредица от също толкова популярни и политически спинофи, включително "Sanford and Son", "Maude" и "Good Times".



В мемоара си от 2014 г., "Even This I Get to Experience", Лиър обяснява успеха на предаванията си с историите, извлечени от реалните преживявания на сценаристите, които допринасят за автентичността на разработените от тях герои.



"Самите зрители ме научиха, че можеш да получиш прекрасни смешки на повърхността със забавни изпълнители и добри шеги", пише той, "Но ако искаш да се смеят от сърце, имаш по-голям шанс, ако успееш първо да ги накараш да се замислят."



Той е изпълнителен продуцент на култовите филмови класики "Princess Bride" и "Fried Green Tomatoes" и е номиниран за "Оскар" за най-добър сценарий за "Divorce American Style". Политическата му пропаганда води до създаването на либералната политическа организация "Хора за американски път".



Дори на 90 години Лиър продължи да работи. Заедно с Джими Кимъл 95-годишният Лиър продуцира и води три епизода на " Live in Front of a Studio Audience", които спечелиха награди "Еми" за праймтайм през 2019 и 2020 г. Поредицата използва настоящи звезди като Джейми Фокс, Уди Харелсън и Виола Дейвис, за да пресъздаде оригинални епизоди на "The Jeffersons", "All in the Family" и "Good Times".



През последните години Лиър и неговият бизнес партньор Брент Милър рестартираха някои от успешните си ситкоми от 70-те години, включително "One Day at a Time".

