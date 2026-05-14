RØDHÅD и 1MORNING кацат в DOM за SONIC VOYAGER — 30 май

Пътешественици през звуците отново летят 2 или за връзката между астрофизиката и съвременната техно сцена. На 30 май Sonic Voyager посреща Rødhåd и 1morning.

Невъоръженото око на наблюдателя разчита небесната карта на днешната техно сцена като изпълнена с изключително ярки звезди. Бомбастичните постове и видеа в социалните мрежи създават впечатление за истински „бели нощи“, които могат лесно да заблудят почти всеки почитател на тази музика. Ако се замислим, дори можем да си помислим, че се намираме в точката на „големия взрив“ секунди преди свръх концентрацията на материя да избухне и да създаде нашата вселена. Но така ли е наистина?

Обективното наблюдение не показва, че повечето от тези „ярки звезди“ всъщност са метеори. Те светят много ярко за много кратко време, защото падат с ужасяващата скорост от 59 километра в секунда (ако направим сравнение с темпото в техното 150 и нагоре удара в минута) и слава Богу, изгарят преди да причинят непоправими вреди на Земята (техно сцената, за да продължим сравнението). Доказателство? Замислете се колко имена на метеорити (артисти) помните извън името на потока (Персеиди) или конкретния стил (хард техно). Защото това, което се намира там е незначително и взаимно заменяемо с малки изключения, разбира се.

Затова, когато филтрираме излишния светлинен и музикален шум, това, което остава са истинските звезди. Тяхната деликатна светлина прави небето красиво и по тях ние можем да се ориентираме в безкрайния океан от звуци. Такава звезда (и още една бъдеща) идват в София на 30 май, за да ни поведат на поредното незабравимо пътешествие.

Има ли нещо, което все още да не сме казали за „Червенобрадия“ капитан Майк Биърбах? Едва ли и затова няма да ви повтаряме тривиалните вече истини как е започнал от берлинските мазета и публика от десетина души. Как е изградил фанатично общество от последователи без помощта на платени постове в социалните мрежи, а благодарение на изключителните и проникновени сетове, в което ритъмът, хармонията и меланхолията се преплитат, за да издигнат преживяването ни на друго емоционално ниво.

Ще кажем само, че миналата седмица, когато се чухме с него той ни сподели, че чака с огромно нетърпение 30 май, защото звездният му статус го поставя главно в лайнъпите на най-големите фестивали като Awakenings, Stone techno, Antipop или Brunch Electronic и LISB-ON. Там неговите сетове могат да бъдат не по-дълги от 2 часа, докато той може да даде на публиката много повече. Затова той цени високо местата, където има възможността за разкаже своята музикална история. Точно както ще бъде на Sonic Voyager by Metropolis.

1MORNING

Разбира се, ще ви разкажем и за втория гост на партито 1morning, но в друг текст, защото за този информацията май беше достатъчна.

Билети от EpayGo.bg

А кодът RDHD4HRS ще ви донесе 5 евро отстъпка, но само ако го използвате до 20 май

Страница на събитието във Facebook

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com