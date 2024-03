Почина ветеран на Холивуд, участвал в култови филми

Актьорът ветеран М. Емет Уолш, известен с ролите си във филми като "Блейд рънър" и "Вади ножовете", е починал на 88-годишна възраст, съобщи агентът му.

Смъртта на Уолш е настъпила на 19 март в болница в Сейнт Олбанс, щата Върмонт. Причината е сърдечен арест, предаде БТА.

God dang it, M Emmet Walsh passed away on Tuesday, aged 88 and working right up to the wire. What an actor, what a CV. #RIPMEmmetWalsh pic.twitter.com/mCDohnfC0F