Почина голям изпълнител

Почина Рудолф Айсли от групата The Isley Brothers, съобщи Асошиейтед прес.

Групата The Isley Brothers изпълнява хитове като "Shout", "Twist and Shout", "That Lady", "It's Your Thing". Тя е повлияла на много музиканти в световен мащаб. The Isley Brothers са въведени в Залата на славата на рокендрола през 1992 г.

Рудолф Айсли започва да пее в църква с братята си Роналд и О'Кели. Четвъртият брат Върнън умира на 13 години. Те са още тийнейджъри, когато стават известни в края на 50-те години на миналия век с "Shout".

В началото на 60-те години записват "Twist and Shout". Музикантите от The Beatles харесват песента толкова много, че правят неин кавър за дебютния си албум и с нея откриват легендарния си концерт на стадион Шей през 1965 г. Род Стюарт записва друг техен хит "This Old Heart of Mine (Is Weak for You)". "It's Your Thing" печели награда "Грами". През 70-те към групата се присъединяват братята Ърнест и Марвин и успехът им е още по-голям.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com